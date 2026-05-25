Sarà la Champions dei romantici: Roma e Como si qualificano | 90+Recupero

La Roma chiude al terzo posto e si riprende la Champions nel modo più poetico possibile. A mettere il sigillo sul 2-0 è Stephan El Shaarawy, all’ultima apparizione con la maglia giallorossa: un finale da film.

Poi c’è il Como. E no, non può più essere considerata una sorpresa casuale. Squadra brillante, calcio offensivo, continuità di rendimento e un’identità chiarissima: probabilmente la rivelazione più affascinante di tutta la stagione.

Nel frattempo succede qualcosa che mancava dal 1992: né il Milan né la Juventus riescono a centrare la qualificazione in Champions League. Ed è qui che si aprono gli interrogativi più pesanti. Allegri e Spalletti resteranno davvero? Oppure partirà una rivoluzione tecnica tornare ai vertici?

Intanto Roma e Como, grazie all’accesso alla Champions, si preparano a incassare tra i 35 e i 40 milioni di euro. E la sensazione è che il prossimo mercato possa trasformarsi in una delle estati più movimentate degli ultimi anni.

Chi vorreste vedere arrivare in Serie A?