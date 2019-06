Sara Tardelli scende in campo con le Azzurre

Dopo il record di ascolti televisivi in occasione del trionfale esordio con l'Australia continua a crescere l’entusiasmo intorno alle Azzurre protagoniste ai Mondiali di Francia. Venerdì la gara con la Giamaica sarà trasmessa alla Casa Internazionale delle Donne a Roma, in via San Francesco di Sales.

Si tratta di un’iniziativa patrocinata dalla Uisp che prevede anche un dibattito su 'Donne e calcio' moderato da Sara Tardelli, figlia di Marco, il campione del mondo di Spagna 1982.



