Sarah Fahr, l'annuncio che spaventa tutti: "Ho una trombosi, per questo non gioco. Ma voglio stare vicino alla squadra"

La centrale di Conegliano, pilastro della nazionale di Velasco, è ferma da due settimane: a un network brasiliano ha spiegato di non sapere quando potrà tornare in campo, ma che tutto va bene

Era un piccolo mistero, adesso non lo è più: Sarah Fahr è ferma da più di due settimane e il motivo l’ha spiegato lei stessa a Canal Ataque Difesa, un network brasiliano che l’ha intercettato durante una pausa del Mondiale per Club al quale partecipa anche Conegliano. “Sono ferma per via di una trombosi a una gamba”, ha dichiarato la centrale della nazionale, che ha aggiunto di non sapere ancora quanto tempo passerà da quando potrà tornare a giocare con le compagne. “Non credo accadrà in questa settimana, ma non volevo perdermi tutto questo e sono contenta di essere comunque presente a San Paolo, anche se in una veste differente”.

Sarah è serena: “Avanti con la terapia e la calza compressiva”

Nei giorni scorsi s’erano rincorse diverse voci sui motivi della prolungata assenza dal campo da gioco della centrale di origine tedesca, nessuna però mai confermata. Dopo aver saltato le trasferte di Perugia e Dresda, anche nelle tre gare del girone eliminatorio del Mondiale per Club la giocatrice era rimasta in panchina, peraltro schierata in lista con la maglia di libero (succede appunto quando si sa in anticipo che non potrà scendere in campo: va in lista, ma di fatto occupando una slot che risulta a quel punto ininfluente, consentendo così al libero di riserva eventualmente di poter entrare e avere l’opportunità anche di attaccare, se necessario).

Al silenzio di Conegliano, che non ha mai dato informazioni sullo stato di salute della sua giocatrice e sui motivi delle sue ripetute assenze, Sarah ha preferito rispondere con sincerità al network brasiliano. “Sono sotto terapia farmacologica, ma la situazione è sotto controllo e non a caso lo staff medico mi ha permesso di seguire la squadra, facendomi imbarcare anche su un volo intercontinentale grazie a un’apposita calza a compressione. Sto già meglio, ma trattandosi di una tipologia di infortunio un po’ particolare preferiamo andarci cauti e dunque non so ancora quando potrò tornare in campo”.

Il viaggio in Brasile “Per gustarmi appieno l’atmosfera”

La volontà di Fahr di accompagnare le compagne di squadra nel viaggio in Brasile ha la sua ragione d’essere nella volontà di non volersi perdere un appuntamento comunque importante nella stagione dell’Imoco. “Ho sempre ammirato il calore e la passione del pubblico brasiliano, per questo ho deciso comunque di venire a San Paolo, anche solo per assaporare il clima attorno a questa manifestazione. E dico la verità: nella vita non si può mai sapere, ma mi piacerebbe un giorno poter vivere da protagonista questo tipo di ambiente”.

Parole che lasciano spazio a diverse interpretazioni: di sicuro Sarah vorrebbe tornare a giocare un Mondiale per Club in Brasile e farlo da prima attrice, ma chissà se non fosse anche una sorta di desiderio ad alta voce riguardo a un possibile approdo futuro come giocatrice nel campionato locale.