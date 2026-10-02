La primogenita di De Rossi potrebbe essere adottata dalla seconda moglie del padre, ma la madre biologica si oppone: attesa per la pronuncia

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Quanto ha affidato a un’intervista Sarah Felberbaum, era già in atto con le implicazioni sul piano legale e giudiziario che u processo di adozione richiede pur interessando Gaia De Rossi, ormai 21enne e dunque maggiorenne. Sarebbe stata la stessa primogenita di Daniele De Rossi, attuale allenatore del Genoa ed ex capitano della Roma, ha concordato con l’attrice questo cammino che potrebbe scaturire nella sua adozione. Da un lato c’è Sarah, seconda moglie del tecnico, con i loro figli e Gaia che ha vissuto e frequentato con assiduità casa paterna instaurando un rapporto molto intenso on la seconda moglie. Dall’altro, la madre biologica Tamara Pisnoli, con la quale i contatti sarebbero oramai ridotti e assai diradati in tempi recenti. Un rapporto che rimane e su cui deve pronunciarsi il Tribunale di Roma per via dell’opposizione della stessa Pisnoli, riportato dal quotidiano Il Messaggero e che già oggi potrebbe avere una evoluzione.

La volontà di adottare Gaia De Rossi di Sarah Felberbaum

Sarah Felberbaum, nella recente intervista concessa, aveva sfiorato la questione evidenziando la profondità del legame che è stato costruito in questi anni con Gaia, nata dal primo matrimonio dell’ex capitan futuro con Tamara Pisnoli, figura al centro di controversie giudiziarie e condannata in tempi relativamente recenti.

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Nel lungo tempo, più di 15 anni, in cui la primogenita di De Rossi è cresciuta ed è stata sempre vicina ai fratelli più piccoli e alla nuova compagna del padre, il loro rapporto si è rafforzato, allineato a quello che si è andato costruendo come la relazione tra un genitore e la figlia o almeno un sentimento simile che ha a che fare con l’amore e l’affetto.

La risposta di Tamara Pisnoli

La decisione di rendere pubblica la decisione relativa all’adozione ha investito anche Pisnoli, sposata con De Rossi dal 2006 al 2009 prima che la figlia venisse affidata al padre, e si è costituita in giudizio tramite l’avvocato Simone Ciccotti.

Pur ammettendo di aver commesso degli sbagli, non acconsentirà stando a quel che sta emergendo. La situazione è da valutare e da controllare, in base a quel che emergerà ma pare che la prima moglie del tecnico non abbia intenzione di assecondare la richiesta e di dare il suo assenso.

La situazione e la possibile testimonianza di Gaia

Il Tribunale di Roma dovrà valutare e comprendere quale sia la scelta in linea con i requisiti di legge e la reale volontà di Gaia, la quale esternerà la sua motivazione o le molteplici ragioni che l’hanno indotta a indirizzare questa sua necessità in un percorso formale.

In tribunale Sarah Felberbaum è assistita dall’avvocato Antonio Conte, legale romano vicino a molti giocatori della Roma come lo stesso De Rossi e Francesco Totti. E oggi, 2 ottobre, in occasione dell’udienza potrebbe essere presente anche la giovane donna per spiegare i presupposti che l’hanno spinta fino al punto di allontanare, anche sul piano tecnico la figura di sua madre, la quale oggi si è risposata con Stefano Mezzaroma. Di recente, i due hanno trascorso una vacanza breve con l’amica di sempre, Ilary Blasi, e Bastian Muller prima che si unissero nelle nozze di Ravello riservate ai familiari stretti della coppia.