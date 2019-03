Sarah Felberbaum, annuncio sul futuro alla Roma di De Rossi

Poche parole, dense di prospettive significative (per il come e per il quando) quelle riportate nell’intervista rilasciata a Vanity Fair da Sarah Felberbaum, attrice e sopratutto moglie di Daniele De Rossi.

“Con davanti la fine della carriera non ho mai visto Daniele di cattivo umore. Tra un po’ dovrà prendere la decisione più difficile della sua vita: cosa fare da grande”. Daniele, come lo chiama lei, è capitan futuro. Il perno della Roma, il dopo Totti, la pietra angolare su cui costruire le fondamenta.

“Per tutta la vita ha fatto il calciatore – ha spiegato l’attrice con un film in uscita, “Bentornato presidente!”-, tutti i giorni della settimana. Ma è una delle persone più sagge che conosco: il lavoro non lo porta a casa, le difficoltà non passano attraverso la porta se non per un confronto. Ne ha passate di tutti i colori, sia al lavoro sia nella vita personale, in passato. Eppure in quest’ultimo periodo, con davanti la fine della carriera, mai una volta l’ho visto depresso. Di cattivo umore”.

Eppure qualcosa dovrà cambiare e in un tempo ormai prossimo perché gli obiettivi, le prospettive per De Rossi sono notevoli in questa fase del campionato e in questa Roma camaleontica e diversificata, anche dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco e il ritorno di Claudio Ranieri: “Gli lascio libertà totale. Un’esperienza all’estero, perché no? Lui si fa molti più problemi, come facciamo con i nonni, i figli. È molto legato alla sua famiglia. Io sono diversa, dico: prendiamo i bambini e andiamo”.

Considerando il calvario fisico di questa stagione – tra problema al ginocchio e polpaccio -, i dubbi sono tanti. E l’epilogo potrebbe essere inaspettato.Anche per una persona saggia, come lui.

VIRGILIO SPORT | 13-03-2019 11:09