Sarah Rizea, campionessa in piscina e in passerella, la 18enne che indossa la fascia di Miss Italia ha un legame forte anche con il mondo del calcio: la passione per la Juventus e per la Joya

Dalla piscina alla passerella: l’Italia scopre la nuova Miss Italia, Sarah Rizea. A 18 anni indossa una delle fascia più ambite nel nostro paese ma i successi non sono cominciati con questo premio. Nella sua carriera nel nuoto artistico, la giovanissima di Moncalieri già vanta una collezione vastissima di medaglie. E non nasconde la sua passione anche per il mondo del calcio.

Campionessa in piscina e sulla passerella

Sarah Rizea si è fatta conoscere al pubblico italiano grazie alla vittoria a Miss Italia ma il suo era un nome già noto agli addetti ai lavori che seguono il mondo del nuoto, in particolare quello artistico. L’atleta 18enne delle Fiamme Oro è nata a Moncalieri l’8 novembre 2007, la sua avventura in vasca è cominciata con l’Aquatica Torino che l’ha portata fino al palcoscenico internazionale. Nel 2024 il momento in cui conquista la sua prima importante medaglia con l’argento agli Europei di Belgrado nel duo misto tecnico con Filippo Pelati. Nel 2024 arriva il terzo posto nella World Cup Super Finale di Budapest mentre lo scorso anno è salita sul terzo gradino del podio nella tappa di Coppa del Mondo di Somabay. Non è scesa in vasca, invece, negli ultimi Europei di Parigi. E’ stata convocata ma ha fatto da riserva sia per la prova a squadre, che per quella del duo femminile e del duo misto.

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Ansa

La passione per la Juve e Dybala

Ci deve essere un filo conduttore che lega la Juventus a Miss Italia. Sarah Rizea non ha nascosto la sua passione per i colori bianconeri e prima di lei c’è stata un’altra Miss illustre come Cristina Chiabotto che ha dichiarato la sua fede per la Vecchia Signora. Lo sport è un affare dio famiglia a casa di Sarah che la Juventus la segue da tempo anche se il suo giocatore preferito ora non veste più bianconero. Sarah ha infatti rivelato che il suo idolo nel rettangolo di gioco è Paulo Dybala, l’argentino diventato ormai da tempo una dei giocatori più importanti della Roma.

La televisione è il sogno nel cassetto

Lo sport è stato il suo pane quotidiano ma i sogni per il futuro prevedono anche altri ambiti a cominciare da quello della televisione. Dopo la vittoria a Miss Italia, la 18enne non ha nascosto le sue ambizioni che vanno ben oltre il mondo della piscina: “Ho il sogno di diventare conduttrice televisiva”, ha dichiarato. Ma non è ancora arrivato il mondo di scegliere tra lo sport e il mondo dello spettacolo: “Sono due cose profondamente diverse. La piscina è il mio mondo ma ora sono pronta ad affrontare anche altre situazioni che mi faranno crescere e completare il mio bagaglio”.