Saranno famosi: chi sono Palmisani e Martinelli, gli under 21 che blindano la porta di Frosinone e Sampdoria

Nell’ultimo turno di campionato, precisamente il numero 31 in Serie B , Lorenzo e Tommaso hanno messo in vetrina riflessi felini e interventi da standing ovation. Le rispettive tifoserie hanno esultato in maniera comprensibilmente sfrenata per i miracoli compiuti da questi due guardiani senza macchia e senza paura.

Palmisani e Martinelli sono nomi ormai in voga da diverse settimane in cadetteria. Frosinone e Sampdoria godono nell’osservare i prodigi tra i pali di questi due ragazzi che sognano di diventare un giorno magari i nuovi Buffon . Troppo ambiziosi? Assolutamente no. La stoffa sembra esserci in entrambi e il domani potrebbe regalare ai diretti interessati avventure top nei lidi nobili del calcio italiano e internazionale.

Basti pensare al primo che in Cesena-Frosinone ha ipnotizzato Shpendi, uno degli attaccanti più prolifici della categoria. D’altro canto il numero uno dei blucerchiati a tenuto a galla i compagni di fronte all’assalto ripetuto della capolista Venezia che, però, al Ferraris ha dovuto accettare il pareggio a reti bianche.

Frosinone nel cuore e nell’anima

Lorenzo Palmisani è un ciociaro doc che sta avverando il sogno di giocare per la squadra rappresentativa ad alti livelli della sua terra d’origine. Nato infatti ad Alatri il 12 giugno 2004, l’attuale portiere canarino è maturato per intero nel vivaio del club di Viale Olimpia. La sua scalata nelle varie selezioni giovanili gialloazzurre è stata davvero sensazionale. Dalla “Selvotta” di Supino alla “Cittadella dello sport” di Ferentino, Lorenzo ha conquistato la fiducia di compagni e allenatori nel corso degli anni. Formative le esperienze in prestito trascorse ad Olbia e alla corte della Lucchese.

Il pensiero della Juventus

Dal principio dell’annata 2025-2026 Palmisani ha fatto registrare 32 presenze subendo 31 reti e, soprattutto, mantenendo i pali inviolati per 12 volte. Destro naturale di piede, alto 1 metro e 96, vanta con il Frosinone del patron Maurizio Stirpe un contratto valido fino al 2029. Al momento il suo cartellino tocca quota 1,4 milioni di euro. Rientra già nel giro della Nazionale italiana Under 21 con 4 presenze nel curriculum. Da più parti i bene informati riferiscono di un possibile interessamento della Juventus proprio verso l’estremo difensore ciociaro. Tali voci di corridoio ancora devono trovare una conferma effettiva, ma un pensierino dalle parti della Continassa potrebbero realmente compierlo. Nel frattempo mister Massimiliano Alvini se lo coccola in maglia canarina.

Il predestinato di Bagno a Ripoli

Bagno a Ripoli è un centro di circa 24mila anime che sorge non lontano da Firenze, tra il Valdarno e il Chianti. Nel cuore della Toscana nasce il 6 gennaio 2006 Tommaso Martinelli. Di cuore il ragazzo ne ha fin dagli albori tra gli aspiranti campioni dell’US Sales, società in cui muove i primi passi in porta. Le movenze alla Spider-man destano immediatamente le attenzioni degli osservatori della Fiorentina che convincono la famiglia ad accettare le lusinghe viola. Tommaso ha il fuoco dentro e ama indossare i guantoni. Le stimmate da predestinato dei pali si notano già dagli esordi con le formazioni giovanili dei gigliati.

San Tommaso tra i pali a Marassi

Dalla Primavera alla prima squadra viola il passaggio è stato del tutto naturale per Tommaso. Per lui 3 apparizioni in Conference League durante la prima metà di stagione 2025-2026. Nel mercato di gennaio il neo direttore sportivo Paratici ha deciso di spedirlo in prestito semestrale alla Sampdoria in Serie B. In un contesto a dir poco complesso, quale quello ligure al giorno d’oggi, Martinelli ha messo sul piatto una freddezza impressionante e insolita per la sua età. Chiamato in causa 9 volte, anche in partite molto delicate in chiave salvezza per i blucerchiati, il guardiano 20enne ha chiuso spesso la saracinesca sventando le minacce portate dagli avversari. L’ultima esibizione a Marassi è stata superlativa. I lagunari di Stroppa arrivavano da ogni dove con tiri potenti e precisi, ma l’erede designato di De Gea alla viola ha rispedito al mittente le stoccate di Adorante e compagni. Se al culmine dell’annata la truppa guidata ora da Lombardo riuscisse a strappare una sofferta permanenza in cadetteria, gran parte del merito sarà da riconoscere al portierone di Bagno a Ripoli.