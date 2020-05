Sardara risponde alle accuse di Ravenna

Stefano Sardara a La Nuova Sardegna ha risposto alle accuse di Ravenna, furiosa per la promozione in Serie A di Torino a scapito dei romagnoli: "A mio modo di vedere la polemica è solo di Ravenna, credo che qualcosa sia stato frainteso a proposito di quanto stabilito da Lega e Fip. Non credo di essere io a dover rispondere".

Poi Sardara ha espresso la sua soddisfazione per la promozione in A: "Abbiamo completato il nostro lavoro, abbiamo riportato il grande basket a Torino. Siamo al lavoro per cedere il pacchetto a un nuovo gruppo societario, preferibilmente piemontese. Faremo tutto secondo i tempi indicati dalla Lega".

SPORTAL.IT | 18-05-2020 09:32