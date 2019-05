Sardara: "Sfida elettrizzante a Torino"

Nella sala conferenze della sede di Reale Mutua si è svolta la presentazione ufficiale del progetto di rinascita del basket a Torino. Il progetto prevede il trasferimento a Torino del titolo di Legadue appartenente alla Cagliari Dinamo Academy, per l’avvio di un programma triennale il cui obiettivo è quello di riportare il basket torinese ai massimi livelli.



Anche grazie alla sinergia con Reale Mutua, che sarà il main sponsor, in una prima fase la Dinamo metterà a disposizione, oltre al titolo sportivo, risorse e know how per costruire un gruppo di lavoro sia tecnico sia organizzativo che possa, fin da subito, costituire una solida base su cui avviare e sviluppare operativamente il progetto. La collaborazione con il gruppo imprenditoriale “Una Mole di basket”, che nel tempo rileverà le quote di maggioranza della società, e il coinvolgimento di una rete di imprenditori del territorio, sono la molla con cui nella condivisione di vision e obiettivi comuni si intende spingere ancora più verso l'alto il movimento cestistico torinese.

"Per noi questa è una nuova sfida, molto entusiasmante e piuttosto elettrizzante. Siamo fieri di poterla fare a Torino, città appassionata di basket e in cui abbiamo dei legami forti come quello con Reale Mutua. Siamo certi che la risposta del territorio sarà positiva, sia in termini di rete di sostegno sia in relazione alla tifoseria. Da parte nostra il massimo impegno per dare subito gambe a questo progetto e per consegnarlo nelle mani di Torino al termine del prossimo triennio" ha detto Stefano Sardara.



SPORTAL.IT | 31-05-2019 14:16