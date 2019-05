Sardara spiega il progetto Torino

Grazie all'intervento di Stefano Sardara, l'Auxilium Torino ha la certezza che nella stagione 2019/2020 giocherà in Serie A-2.

Il presidente di Sassari ha spiegato il progetto alla Gazzetta dello Sport: "Con la cordata 'Una Mole di canestri' abbiamo trovato un'intesa veloce e trasparente. Per un triennio saremo io e la mia organizzazione a guidare il club in tutte le scelte strategiche cedendo gradualmente le quote alla cordata. A partire dal 2022/23 il club avrà cambiato la proprietà e sarà tutto della città di Torino".

"L'obiettivo, già dalla prossima stagione, è formare una squadra competitiva: c'è la clausola, nel caso di veloce risalita in A, di cessione del 100% alla cordata prima del tempo per evitare un conflitto d'interessi. Sulle scelte tecniche faremo più avanti tutte le valutazioni" ha concluso Sardara.



SPORTAL.IT | 25-05-2019 09:58