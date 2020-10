"Sarebbe uscita con le ossa rotte": tifosi Juve delusi da Moggi

La tormentata vicenda legata alla mancata disputa di Juventus-Napoli è ben lontana da una conclusione. Mentre si attende il deposito del ricorso da parte del club di De Laurentiis avverso la decisione del giudice sportivo, che ha assegnato il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri e comminato agli azzurri un punto di penalizzazione, fanno discutere le dichiarazioni di Luciano Moggi a Radio Bianconera.

Juve, il giudizio di Moggi

L’ex dg della Juventus e dello stesso Napoli non riesce a esaltarsi ammirando le prime uscite della squadra di Pirlo: “Da Crotone a Kiev è cambiato poco, il valore delle due squadre è pressoché lo stesso, la Dinamo in serie A galleggerebbe a centro classifica. Andiamoci piano coi giudizi, finora non sono stati incontrati avversari di alto livello. Col ritorno di Dybala e Cristiano Ronaldo la Juve potrà lottare per lo scudetto, quest’anno però sarà molto più difficile poiché parecchie squadre si sono rinforzate, su tutte il Napoli“.

Juve-Napoli, la versione di Moggi

Quindi una considerazione sul match non disputato allo Stadium: “Per me è stato un bene che la squadra di Pirlo non abbia incontrato i partenopei – sostiene Moggi – perché dal mio punto di vista ne sarebbe uscita con le ossa rotte. Al momento la Juventus è un cantiere aperto, il vero valore della rosa lo capiremo soltanto più avanti”.

Moggi su Juve-Napoli, le reazioni

Stupore e delusione, queste le reazioni predominanti alle parole di Moggi da parte di diversi sostenitori bianconeri. “Peccato che ci siano dei regolamenti da rispettare, la Juve voleva giocarla quella partita caro Luciano”, scrive Angelo. “Ultimamente non lo capisco, faccio fatica a seguire la logica di certe dichiarazioni”, è il giudizio di Salvo. “Magari se si rigiocherà più avanti allora sarà un bene, sarà una Juve più rodata”, è l’opinione di un altro fan. E non mancano le reazioni dei tifosi del Napoli: “Cioè, se ad ammetterlo è persino Moggi…”. E ancora: “E si scoprì che l’Asl l’ha chiamata lui”.

SPORTEVAI | 23-10-2020 10:28