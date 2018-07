Sarri al Chelsea: inizia una nuova epoca

Maurizio Sarri è l'allenatore del Chelsea. Dopo qualche ora di impasse per questioni burocratiche la società londinese ha annunciato il nuovo tecnico, erede di Antonio Conte sulla panchina dei Blues.

"Maurizio Sarri è il nuovo capo allenatore del Chelsea. Arriva a Stamford Bridge dopo un triennio di ottimi risultati al Napoli, in serie A. Nel suo periodo nel club il 59enne italiano ha rivitalizzato le fortune della società, che ha condotto al ritorno in Champions League proponendo uno scintillante tipo di calcio offensivo. Nei tre ultimi anni il Napoli ha fissato diversi record, con due secondi posti in campionato e il primato di punti nella scorsa stagione, oltre a un terzo posto": con queste parole il Chelsea ha presentato ai suoi tifosi il nuovo tecnico.

"Sono felice di essere qui, non vedo l'ora di iniziare. Questo sarà un nuovo entusiasmante periodo della mia carriera, sono molto felice. Sono pronto, lunedì conoscerò la squadra prima di volare in Australia. Voglio giocare un calcio divertente per i nostri tifosi. Vogliamo lottare per il titolo per tutta la stagione, è quello che questo club si merita", sono state le prime parole del tecnico toscano, che si è presentato al club rinunciando al suo "classico" look casual, ma ha optato per la giacca scura e la camicia bianca.

Non sono mancati i ringraziamenti da parte del Napoli: "Ringraziamo Maurizio Sarri per il lavoro svolto negli ultimi 3 anni. Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del Napoli confermandoli come top player e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo. Auguriamo a Maurizio di trovare, ovunque lui andrà, quel calore, stima e considerazione che tutti noi e la dea Partenope non gli hanno mai negato. In bocca al lupo Maurizio".

Sarri era già arrivato a Londra venerdì, firmando il suo nuovo contratto di due anni con l'opzione per il terzo. L'annuncio era stato però rimandato per un disguido burocratico legato a Jorginho (a sua volta passato ai Blues), oltre che per un gentleman agreement tra Napoli e Chelsea.

Sarri sarà il sesto tecnico italiano nella storia dei Blues (dopo Vialli, Ranieri, Ancelotti, Di Matteo e Conte) e come vice avrà una leggenda del club come Gianfranco Zola.

SPORTAL.IT | 14-07-2018 11:05