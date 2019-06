Sarri alla Juve è un vantaggio per il Napoli

Mai come quest’anno il totoallenatori impazza. Per tante big la casella in panchina è ancora vuota e si cerca di capire come potranno incastrarsi i pezzi. Il nome più caldo per quello della Juventus è ovviamente quello di Maurizio Sarri, che dovrebbe a breve liberarsi dal Chelsea (che potrebbe però richiedere una buonuscita) ed accasarsi con il club piemontese (nonostante non sia ancora del tutto tramontato il sogno che porta a Pep Guardiola).

Tradimento azzurro – Si è parlato, forse anche con più insistenza, dello sgarbo che Sarri farebbe al Napoli e ai suoi tifosi. Insigne ha detto la sua, così come i sostenitori hanno espresso la rabbia sui social, ma c’è chi va controcorrente come Fulvio Giuliani, giornalista radiofonico, che parlando a Radio marte ha espresso i suoi dubbi sul fatto che l’arrivo di Sarri sia realmente un problema per la società partenopea, anzi.

Freno a mano tirato – Secondo Giuliani infatti l’arrivo del nuovo allenatore comporterebbe un periodo da adattamento per i giocatori juventini che potrebbe favorire quelli azzurri. Queste le sue parole: “Può essere un vantaggio per il Napoli perchè conosciamo Sarri, la sua meticolosità e il tempo di cui ha bisogno per esprimere il suo calcio alla squadra. Poi, molto dipenderà dal Napoli, dal mercato che farà”. Giuliani ha poi commentato anche la situazione di Milik, spesso bersagliato dalle critiche, affermando che c’è la necessità di affiancargli un’altra prima punta di livello per sgravarlo dalle troppe responsabilità che ha.

SPORTEVAI | 07-06-2019 10:34