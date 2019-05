Sarri alla Juve, tifosi in rivolta

Sembra proprio che Maurizio Sarri sia in pole per la panchina della Juventus, quindi non è difficile immaginare che se davvero andasse in porto questa trattativa ci sarebbero degli strascichi polemici impressionanti. Neanche il tempo di diffondere il rumor infatti che i tifosi partenopei si sono scatenati sul web, sperando che il loro ex allenatore non vada dal loro più acerrimo nemico (sportivamente parlando ovviamente). I sostenitori bianconeri però non sono da meno e anche loro non sembrano gradire più di tanto la cosa.

Meglio Mourinho – Sui social bianconeri quasi tutti sono contrari all’arrivo di Sarri e quelli favorevli lo sono più per fare un dispetto ai rivali. Sul web si leggono commenti come “Se proprio devo scegliere tra Sarri e Mourinho, Mou tutta la vita” oppure “Sarri in panchina non lo voglio, con lui alla guida faremmo la stessa fine che facemmo con Maifredi”. Ma in molti sono anche dubbiosi, con tweet del tipo “La Juventus non prenderà mai uno che fuma in panchina e che non sappia cosa sia la comunicazione”.

Il sogno rimane Pep – Fra i tifosi bianconeri il sogno è sempre Guardiola, che però secondo i giornali difficilmente lascerà il City. C’è però chi sottolinea le sue parole di questi giorni e le compara con quelle che pronunciò poco prima di lasciare il Bayern Monaco per approdare appunto in Inghilterra, facendo notare che sono praticamente le stesse. Del resto anche la trattativa per Cristiano Ronaldo sembrava fantascienza e poi sappiamo tutti com’è andata a finire.

SPORTEVAI | 21-05-2019 13:55