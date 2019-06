Sarri alla Juventus, la reazione di Dybala

Dopo settimane di attesa, è arrivato l'annuncio ufficiale di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. La comunicazione del club bianconero ha messo fine a giorni di indiscrezioni ed ha aperto invece il discorso sul mercato che i campioni d'Italia appronteranno da qui ai prossimi mesi con l'approdo del mister toscano in panchina.

Tra i giocatori più chiacchierati c'è Paulo Dybala, che molti rumor danno in partenza, al centro di un possibile scambio con Mauro Icardi che sarebbe stato richiesto dallo stesso neo allenatore bianconero. Sui social però la Joya è stato il primo giocatore in assoluto a salutare l'arrivo di Sarri: su Instagram l'argentino, reduce da una stagione deludente agli ordini di Allegri, dal ritiro della Nazionale albiceleste impegnata in Copa America ha messo un like di approvazione alla notizia, seguito a ruota dall'uruguaiano Rodrigo Bentancur.

Se venisse confermato nella rosa della Juventus nella prossima stagione, Dybala sarebbe forse uno dei giocatori a beneficiare di più dell'arrivo di Sarri, e sarebbe utilizzato probabilmente in una posizione più avanzata e più vicino alla porta rispetto a quest'anno, in cui invece ha chiuso con appena cinque reti in campionato.

Molti ora attendono la reazione dell'uomo cruciale dello spogliatoio bianconero, quel Cristiano Ronaldo che secondo indiscrezioni aveva fatto il "tifo" per l'arrivo di Pep Guardiola.

Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich al Chelsea, ha così spiegato le motivazioni dell'addio di Sarri: "Nei colloqui dopo l'Europa League Maurizio ha chiarito quanto fortemente desiderasse tornare in Italia, spiegando che le ragioni per cui volesse ricominciare a lavorare in patria erano forti. Crede che sia importante essere più vicino alla famiglia e abitare meno distante dagli anziani genitori per il loro per il benessere".

SPORTAL.IT | 16-06-2019 18:03