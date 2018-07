Sarri ammette i suoi errori

Il Chelsea ha ufficialmente presentato Maurizio Sarri come nuovo allenatore dei Blues, tramite la classica conferenza stampa. “E’ veramente un piacere essere qui a Londra e in Premier League. Al momento è il miglior torneo del mondo. Per me è una sfida difficile ma appassionante. Qui ci sono i giocatori e gli allenatori più forti del mondo”. Queste sono state le prime parole del tecnico ex Napoli, entusiasta della nuova esperienza inglese.

“Il mio obiettivo è divertirmi ed essere competitivo su tutti i fronti fino alla fine – ha proseguito l’allenatore toscano – Nella vita il più grande regalo che uno possa ricevere è fare il suo lavoro divertendosi, ci sono riuscito negli ultimi anni. Se divertirsi fa vincere trofei? A volte sì e a volte no, di sicuro è meglio vincere divertendosi”. Il tecnico ha parlato anche del suo addio al Napoli: “Ho un ricordo stupendo di Napoli, un popolo che amerò sempre. Se ci siamo lasciati male con la società, vorrà dire che ci sono stati degli errori da entrambe le parti. De Laurentiis avrà interpretato male i miei silenzi che erano frutto di incertezza di chi aveva il cuore straziato al fatto di pensare di lasciare. Nei prossimi anni credo che anche questo sarà superato”.

C’è stato spazio anche per i commenti sulle accuse di omofobia che lo hanno visto protagonista nei confronti di Roberto Mancini: “Nessuno, tra le persone che mi conosce bene, può definirmi omofobo, né sessista, né razzista. Sono una persona estremamente aperta a livello di mentalità, non ho questo tipo di problemi. Spero di dimostrarlo nel periodo di tempo in cui lavorerò e vivrò qui. Ho sbagliato in un momento di rabbia, scusarsi conta poco, avere un atteggiamento professionale e morale conta molto di più. Spero mi conosciate a fondo e spero che possiate cambiare idea, spazzata via molto velocemente dal vostro cervello”.

In conclusione, ecco il paragone con l’ex tecnico del Chelsea Josè Mourinho: “Lui si definì lo Special One quando arrivò qui? Io avrei piacere che tutti voi, sia qui che al centro sportivo, mi chiamaste semplicemente Maurizio”.

SPORTAL.IT | 18-07-2018 17:15