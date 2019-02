Sarri, arrivano anche gli insulti: l'addio è vicino

E' un momento terribile per Maurizio Sarri al Chelsea. Dopo la bastosta in Premier League con il City, è arrivata la pesante sconfitta a Stamford Bridge contro il Manchester United in FA Cup, un secco 2-0 che ha mandato su tutte le furie i tifosi presenti nell'impianto londinese.

I supporters dei Blues, delusi per gli ultimi risultati, hanno attaccato direttamente l'ex allenatore del Napoli, prendendosela con il suo gioco: "F..k Sarri-ball" è stato intonato a più riprese durante la partita contro i Red Devils, una pesante bocciatura per un tecnico ingaggiato proprio per le azioni spettacolari e organizzate delle sue formazioni.

Dopo il match Sarri non si è mostrato particolarmente abbattuto: "Cori contro di me? Sono preoccupato per il risultato, non per i tifosi. La fiducia del club non è un mio problema, il mio è quello di iniziare domani a lavorare in vista del prossimo match e per migliorare cosa non è andato questa sera. Ero realmente preoccupato quando allenavo nella Serie C2 italiana. Guardando il risultato posso dire che siamo stati sfortunati, in quanto nel primo tempo abbiamo giocato sicuramente meglio degli avversari".

"Dobbiamo crescere dal punto di vista della cattiveria e dell’aggressività. Nella ripresa c'è stata confusione, contro una squadra che ha pensato solo a difendersi. Dovevamo spostare la palla più velocemente nel secondo tempo, sia mentalmente che materialmente, e avevamo bisogno di più movimento senza palla, altrimenti è impossibile segnare. Il mio rapporto con i giocatori è buono, ma le relazioni non sono importanti per ottenere i risultati. Non sono preoccupato per la mia posizione".

Secondo i tabloid il destino di Sarri è segnato e da più parti si parla di un esonero imminente e di un contatto tra la dirigenza londinese e l'ex allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane, che avrebbe chiesto la conferma di Hazard e un budget di mercato importante da spendere in estate.

