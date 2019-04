Sarri boccia Higuain, Chelsea ko

Altro botta e risposta tra Manchester City e Liverpool nel testa a testa per il primato della Premier. Dopo il 3-1 della squadra di Guardiola sul Crystal Palace i Reds si sono imposti per 2-0 sul Chelsea, restando a +1, ma con una partita in più.

Brutto ko invece per la squadra di Sarri nella corsa a un posto in Champions.

Ha deciso l’uno-due di Mané e Salah in apertura di ripresa. Il Chelsea, schierato senza Higuain (entrato nella ripresa) e con Hazard falso centravanti, ha provato vanamente a riaprire la partita proprio con il belga, fermato dal palo e da una super parata di Alisson.



