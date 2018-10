Sarri cerca un attaccante: Serie A nel mirino

Maurizio Sarri cerca un attaccante che gli possa garantire (almeno) 20 gol stagionali.

Il tecnico dei Blues, infatti, non è soddisfatto delle prestazioni dei suoi due centravanti, Morata e Giroud, che hanno dimostrato di avere problemi di finalizzazione. Ed ecco, perchè, urge intervenire sul mercato.

Sarri continua a seguire con interesse la Serie A tant’è che, secondo alcuni media inglesi, avrebbe richiesto alla dirigenza l’acquisto di Krzysztof Piatek, vera e propria sorpresa di questo inizio di stagione. Il centravanti polacco, arrivato in estate al Genoa, ha già realizzato 12 reti nell’arco di 7 partite. Il valore attuale del giocatore si aggira attorno ai 35 milioni, prezzo che potrebbe addirittura aumentare nelle prossime giornate. Inoltre le pretendenti sono tante: in Italia Juve, Inter e Roma lo seguono da vicino, mentre in Premier Tottenham, Liverpool e Manchester United sembrano pronte a farsi avanti a gennaio.

SPORTAL.IT | 02-10-2018 15:30