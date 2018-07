Sarri-Chelsea: è tutto fatto

Maurizio Sarri è tecnicamente il nuovo allenatore del Chelsea e lo è da venerdì sera. La notizia non è però ancora ufficiale, né è arrivato già l'annuncio da parte del club, nonostante il tecnico toscano ex Napoli sia già a Londra e abbia già firmato il suo nuovo contratto.

Il motivo è presto detto: un disguido burocratico legato a Jorginho (a sua volta passato ai Blues) ha costretto la società a rimandare l'annuncio, anche per un gentleman agreement tra Napoli e Chelsea.

Ormai è però solo questione di ore prima che sia ratificato il passaggio a Londra di Sarri, per due anni con un'opzione per il terzo. Sarà il sesto tecnico italiano nella storia dei Blues (dopo Vialli, Ranieri, Ancelotti, Di Matteo e Conte) e come vice avrà una leggenda del club come Gianfranco Zola.

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 13-07-2018 23:35