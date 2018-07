Sarri-Chelsea, il legale fa chiarezza

Pochi minuti dopo la firma di Maurizio Sarri per il Chelsea, il club londinese ha ufficializzato anche l’arrivo di Jorginho. Abbastanza per far arrabbiare il Manchester City, che sembrava aver chiuso per l’acquisto del regista italo-brasiliano: i campioni d’Inghilterra pensano che Jorginho sia stato costretto a cambiare idea proprio per chiudere la telenovela legata al tesseramento di Sarri, ma tanto il presidente De Laurentiis quanto il legale dell’allenatore, Fabio Giotti, hanno smentito l’ipotesi: ''Non è assolutamente vero che Jorginho è stato la chiave per chiudere l'accordo, la trattativa è andata avanti a prescindere dal giocatore'' le parole di Giotti a 'CalcioNapoli24'.

Giotti è poi tornato sui passaggi della lunga trattativa: ''Non c'è stato alcun versamento economico del Chelsea nelle casse del Napoli e nemmeno Sarri ha dovuto versare una buona uscita per liberarsi dal Napoli'. Abbiamo sistemato tutte le carte in nottata, c'è stata una risoluzione consensuale. Alla fine siamo tutti contenti, anche se la trattativa è stata durissima, direi unica, ma c'è grande felicità e soddisfazione per aver raggiunto l'accordo”.

Nessuna parola sul presunto patto di non chiedere altri giocatori al Napoli: ''Preferisco non parlare degli accordi che sono stati conclusi perché ci sono diverse clausole secretate'' ha tagliato corto Giotti.



SPORTAL.IT | 14-07-2018 19:25