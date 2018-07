Sarri-Chelsea, prime frizioni

Primi intoppi tra il Chelsea e il futuro allenatore Maurizio Sarri. L'ex tecnico del Napoli non è stato ancora annunciato (i Blues devono prima trovare un accordo per la rescissione contrattuale di Antonio Conte), ma già starebbe collaborando con il club londinese per il mercato della prossima stagione.

Secondo i tabloid britannici, ci sarebbe una divergenza per quanto riguarda l'attacco: Sarri vorrebbe portare in Premier l'attaccante azzurro Dries Mertens, i dirigenti inglesi puntano invece su un profilo molto più giovane, il 19enne del Borussia Dortmund Christian Pulisic.

SPORTAL.IT | 05-07-2018 08:15