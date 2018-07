Sarri-Chelsea, Zola dice tutto

Indicato come il futuro vice di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea, Gianfranco Zola, pronto a fare da ‘Cicerone’ all’ex allenatore del Napoli sulla scorta della propria lunga esperienza da giocatore con i 'Blues', i cui tifosi hanno nominato giocatore 'Magic Box' come il giocatore più forte della storia del club, non si sbilancia in merito alla trattativa tra la società londinese e Aurelio De Laurentiis per liberare Sarri: "Di Sarri al Chelsea se ne parla tanto, tante squadre lo vorrebbero. Si dice che ci sia un interesse, vedremo, credo che le parti stiano lavorando" ha tagliato corto Zola, la cui ultima panchina risale al 2017 al Birmingham City, intervistato da 'Sky Sport' nel giorno del proprio 52° compleanno.

“Qualora Sarri andasse al Chelsea mi auguro possa fare bene come Conte, far migliorare sempre la squadra e ottenere grandi risultati. Per lui sarebbe una sfida diversa rispetto al Napoli, ma con tanti vantaggi” ha aggiunto l'ex fantasista della Nazionale.

SPORTAL.IT | 05-07-2018 18:45