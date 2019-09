Sarri, con la Fiorentina cambio di filosofia

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri nella prossima sfida di campionato contro la Fiorentina farà diversi cambi nell'11 titolare. I ballottaggi più interessanti sono tre: Matuidi-Rabiot, molto diversi per caratteristiche, Dybala-Higuain e Douglas Costa-Bernardeschi.

Proprio l'esterno ex Fiorentina ha parlato dal ritiro della Nazionale del suo scarso impiego da parte del tecnico ex Chelsea: "La stagione è lunga. Avrò le mie opportunità e sarò pronto quando mi chiameranno, come ho sempre fatto, come ho sempre dimostrato e sono sereno su questo devo dire la verità. Ovviamente poi ogni giocatore ha l'ambizione di giocare tutte e 60 le partite e io sono uno tra quelli. E' normale si voglia giocare ma c'è tanta concorrenza, poi è il campo che dirà la sua".

"Ho un grandissimo rapporto con il mister: quando un allenatore fa delle scelte sono anche indipendenti dalla valutazione del singolo giocatore e riguarda più determinati aspetti. Riguarda più una settimana, l'avversario, ci sono mille fattori perché un giocatore può andare in panchina. Sappiamo che la Juventus ormai è diventata uno dei tre top club al mondo e quindi la concorrenza è tantissima. Ci sono campioni, ci sono giocatori forti quanto me quindi il mister a seconda da chi vede meglio durante la settimana schiera in campo. Questo ci sta è normale nelle grandi squadre succede sempre così e ci sono tanti giocatori forti che restano in panchina".

Recentemente Emre Can ha espresso tutta la sua insoddisfazione per non esser stato inserito nella lista Champions: "Il mister era stato molto chiaro e lo aveva detto anche in conferenza che era il primo a dispiacersi, perché ovviamente sono rimasti fuori dei giocatori che hanno vinto tanto e altri che a livello internazionale giocherebbero in tutte le altre squadre al mondo, quindi a me dispiace tanto per loro. Dovremo essere bravi noi come squadra a non farli sentire esclusi dal contesto perché è questo l'importante. Quando si deve raggiungere un obiettivo comune bisogna andare tutti nella stessa direzione e questo dobbiamo farlo noi".

