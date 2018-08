Sarri cuore d'oro: spogliatoio sempre più contento

Saranno le due vittorie consecutive o le celebrazioni al suo gioco, ma fatto sta che Maurizio Sarri ha voluto fare un regalo ai suoi calciatori.

Il neo allenatore del Chelsea ha convinto tutti, cancellando i malumori dello spogliatoio dopo la gestione Conte, che sembrava spingere diversi elementi, fra cui Alvaro Morata e Eden Hazard, alla partenza.

E oggi è arrivata una nuova decisione dell’ex Napoli che ha fatto felici i suoi uomini: orari nuovi per gli allenamenti, posticipati al tardo pomeriggio per permettere a tutti di avere più tempo libero da passare con la famiglia e i figli.

Nuovi orari che coincidono con l’inizio della scuola in Inghilterra raccogliendo grande successo tra i giocatori.

Sarri è sempre stato attento alle questioni extra-campo dei suoi calciatori, infatti quando sedeva sulla panchina azzurra dichiarò che per i calciatori è molto difficile allenarsi durante il periodo delle vacanza natalizie vista la distanza con le proprie famiglie e con i propri figli.

Numerose le dichiarazioni da parte dei Blues di totale stima e rispetto verso l’ex Empoli, come quelle di Willian, uno dei tanti scontenti durante la gestione Conte: “Con lui la musica è cambiata”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Hazard: “Un grande allenatore, fa il tipo di gioco che piace a me”. A chiudere Morata, convinto a restare nonostante le numerose offerte in estate: “Con Sarri posso attaccare la profondità, giocare con un solo tocco e buttarmi in area per i cross. In questo modo posso dare il meglio di me”.

Dopo un’estate di trattative fra il Chelsea e il Napoli con il rischio che potesse saltare da un momento all’altro, l’approdo a Stamford Bridge di Maurizio Sarri sta convincendo tutti, nonostante la sconfitta in Community Shield contro il City di Pep Guardiola, primo estimatore del 59enne di Napoli.

