Sarri demolito da De Laurentiis prima di Juve-Napoli

Arriva Juventus-Napoli e Aurelio De Laurentiis non si lascia scappare l'occasione di mandare nuove stoccate a Maurizio Sarri, il tecnico di tre rincorse scudetto fallite nei confronti della Vecchia Signora (con gli azzurri terzi nel 2017 e secondi nel 2016 e nel 2018) e i rapporti che si sono deteriorati senza possibilità di soluzione al termine dello scorso campionato.

"C'è una gestione diversa della rosa? Diciamo che c'è una gestione della rosa come deve essere – la stoccata del patron dei partenopei, che ha parlato con l'Ansa -. Dite che la formazione è un rebus? E meno male, altrimenti Malcuit quando lo avreste potuto valutare? Mai. Avete visto che furia l'altro giorno? Anche se opposto a una compagine di poca forza, ha dimostrato di essere valido. Ma lo stesso vale per Zielinski e Fabian Ruiz, tutti giocatori che stiamo sperimentando e che stanno dando risposte importanti".

De Laurentiis si è poi attribuito l'importanza di aver portato alle pendici del Vesuvio un tecnico dal pedigree vincente: "Ancelotti l'ho scelto io, è una persona poliedrica con la quale non ci si stanca mai nella frequentazione. E' come se fosse un amico di vecchia data, perchè fa parte del club di quelli che hai sempre frequentato come tipologia di persona".

Lo stesso Ancelotti in conferenza stampa aveva fatto riferimento alle poche rotazioni concesse da Sarri al Napoli negli ultimi anni: "Speriamo di mettere in pratica ciò che abbiamo preparato, sarà una gara importante anche se siamo solo all’inizio. Chi gioca? Adesso dovete mettervi in moto. Vi siete abituati bene per tre anni…".

Lo stesso Ancelotti ha poi rievocato la sua esperienza bianconera, caratterizzata dai due amari secondi posti del 2000 e del 2001, con lo scudetto andato in entrambi i casi nella Capitale (rispettivamente alla Lazio e alla Roma): "Fa parte del passato, non lo considero un neo della carriera. Fu un’esperienza negativa per i risultati, ma mi aiutò a crescere ed a capire come funziona l'organizzazione societaria".

SPORTAL.IT | 28-09-2018 23:55