Sarri dimentica l'Italia: "Preferisco la Premier"

Terza giornata di Premier e sfida particolare per Maurizio Sarri, che con il suo Chelsea sfida il Newcastle allenato da quel Rafa Benitez che lo ha preceduto sulla panchina del Napoli. Da Sarri parole di complimenti per il tecnico spagnolo: “Lo posso solo ringraziare perché mi ha fatto trovare una squadra che sapeva giocare a calcio”.

Dopo un mese di vita londinese, e poche settimane di stagione, Sarri è però già in grado di emettere un giudizio piuttosto tagliente nel paragone tra la Serie A e la Premier League: “In Italia ogni partita è una guerra prima del calcio di inizio, qui invece c'è una festa prima, e una guerra durante. Poi se una partita è 2-0 dopo 20’ in Italia è già finita, in Inghilterra invece può succedere di tutto. Preferisco la Premier".

SPORTAL.IT | 24-08-2018 23:45