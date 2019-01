Sarri e Higuain, il matrimonio-bis parte male

Inizia male il matrimonio-bis tra Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain. Il Chelsea, impegnato sul campo del Bournemouth in Premier League, viene travolto con un 4-0 che non ammette repliche.

Il 'Pipita', arrivato a Londra dopo l'addio al Milan, gioca 65 minuti prima di lasciare il posto a Olivier Giroud.

Una vera e propria occasione d'oro gettata via per i Blues, che si ritrovano ora appaiati al quarto posto in classifica (l'ultimo che vale l'accesso alla Champions League) con i cugini dell'Arsenal, in una giornata in cui tra l'altro i flop delle big non sono certo pochi: dopo il 2-2 interno del Manchester United e la sconfitta del City sul campo del Newcastle, infatti, arriva anche il pari interno della capolista Liverpool con il Leicester. Ma il Chelsea di Sarri e Higuain non ne approfitta. E ora il cammino del centravanti argentino, tanto richiesto dal suo antico maestro dei tempi di Napoli, sembra già farsi in salita.

