Sarri e il ballo delle punte: da Higuain a Icardi

Ora è ufficiale: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Telenovela chiusa. Contratto triennale per l’ex tecnico del Napoli. Da oggi in poi, massima concentrazione sulla rosa bianconera, destinata a cambiare in relazione alle esigenze dello stesso ex allenatore del Chelsea.

In particolare, riflettori puntati sul reparto offensivo. L’unico intoccabile è, ovviamente, Cristiano Ronaldo che, di fatto, sarà, come lo scorso anno, l’arma più letale anche per la nuova Juventus targata Maurizio Sarri. Da capire cosa farà Gonzalo Higuain. Da sempre pupillo di Maurizio Sarri, il Pipita è reduce da una stagione negativa ma potrebbe anche rilanciarsi in maglia bianconera. C’è un altro argentino che sogna il bianconero, ovvero Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter ha detto no a tutte le proposte arrivate in sede all’Inter. Vorrebbe solo la Vecchia Signora. Potrebbe prendere il posto di Paulo Dybala che, tuttavia, pare carico all’idea di iniziare una nuova avventura con Maurizio Sarri a guidarlo.

Pure Douglas Costa, altro giocatore che non ha convinto la scorsa stagione (e sembrava destinato a fare le valigie), ha fatto sapere di voler restare in bianconero. Non farà le valigie neppure Federico Bernardeschi e, meglio ricordarlo, Moise Kean è considerato un grande patrimonio da parte della società e, pure lui, vorrebbe restare (magari avendo modo di mettersi in evidenza). Infine, da non dimenticare Mario Mandzukic, idolo incontrastato del popolo bianconero. Tanti giocatori per un reparto offensivo che, al momento, pare decisamente affollato. Toccherà a Maurizio Sarri, insieme ai vertici societari, capire su chi puntare. Per tutti gli altri, il bianconero è destinato a sfumare.

SPORTAL.IT | 17-06-2019 08:51