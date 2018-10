Sarri è un ciclone, Chelsea in volo

Non conosce ostacoli la marcia del Chelsea, che passa con disinvoltura per 4-0 sul campo del Burnley nella decima giornata e resta in scia del Liverpool, primo con soli due punti di vantaggio.

Per Maurizio Sarri prosegue quindi come in un sogno l’avventura alla guida dei blues: dieci partite di Premier e nessuna sconfitta, striscia che nessun tecnico esordiente nella storia del club aveva saputo ottenere, neppure José Mourinho e Carlo Ancelotti.

L’ex allenatore del Napoli azzecca tutte le scelte, come quelle di dare fiducia a Morata e a Barkley, ancora preferito a Kovacic: dello spagnolo e dell’ex Everton sono i primi due gol, uno per tempo, poi nel finale arrotondano Willian e Loftus-Cheek, reduce dalla tripletta in Europa League contro il Bate Borisov.

SPORTAL.IT | 28-10-2018 19:05