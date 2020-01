Sarri elogia Ronaldo, ma il web lo distrugge

Perennemente assediato. È questo lo stato di Maurizio Sarri alla Juventus, anche dopo una prestazione brillante, condita da gol strepitosi, offerta in Coppa Italia contro l’Udinese. Una prova, quella dei bianconeri, arrivata senza Cristiano Ronaldo e che ha ridato fiato a coloro ritengono il portoghese poco adatto al gioco del tecnico toscano.

MEGLIO SENZA CR7. “La differenza è che un gol come quello di Higuain con Ronaldo in campo non ci sarebbe mai stato – scrive ad esempio Bacce su Twitter – perché al secondo tocco Ronaldo avrebbe tirato. Anche nel gol di Dybala Higuain allarga a destra, mentre probabilmente Ronaldo avrebbe tirato. Ronaldo non è fatto per il gioco di Sarri”.

Proprio per questo motivo, a molti non sono piaciute le parole del post-gara di Sarri su CR7. “Pensare che c’è chi ha più Palloni d’Oro di Cristiano me le fa girare…”, ha detto l’allenatore bianconero, prendendo dunque posizione – in maniera netta e polemica – sull’eterno dualismo tra il portoghese e Leo Messi.

SOTTO ATTACCO. Una dichiarazione che, però, il web ha bollato come un atto di ruffianeria in una serata in cui la Juve ha dimostrato di poter giocare benissimo senza il portoghese in campo.

Tante le critiche nei confronti di Sarri, anche dall’estero. “Sarri è ufficialmente un ruffiano – scrive Torres, un tifoso spagnolo – la verità va detta, Ronaldo dovrebbe sentirsi fortunato perché la distanza tra lui e Messi dovrebbe essere assai maggiore”.

“Non credevo fosse davvero così squallido… negare che Messi sia più forte è una grande offesa al calcio” aggiunge Charlie.

Mentre Alessandro evidenzia come, finora, la Juventus non abbia aiutato granché il suo fuoriclasse: “Per ora siete riusciti a fargli battere alcuni record, perdere una finale non so dopo quante finali vinte consecutive e il Pallone d’Oro. Sarri ruffiano”.

SPORTEVAI | 16-01-2020 10:09