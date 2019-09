Sarri fa litigare Auriemma e Zampini

Le difficolta della Juventus di Maurizio Sarri nel proporre gioco sono state al centro del dibattito tra gli opinionisti di Tiki Taka. Pur riconoscendo al tecnico toscano il merito di aver raccolto 10 punti in 4 giornate e di aver pareggiato in Champions League sul campo dell’Atletico Madrid, avversario diretto per la vittoria del girone, appare evidente che il percorso di trasformazione della Juve sia ancora lontano dall’essere completato.

“SARRI SOFFRE”. Delle difficoltà di Sarri ha parlato Raffaele Auriemma, che su invito di Pierluigi Pardo ha spiegato di soffrire per l’ex tecnico del Napoli. “Provo sofferenza per lui – ha dichiarato il giornalista di Tuttosport – la stessa che sta provando lui in questo momento. È chiaro che se devi spiegare a Chiellini e Bonucci, che per anni hanno avuto come focus in campo la maglia dell’avversario, di guardare il pallone, allora allenare diventa complesso. Naturalmente non è escluso che Sarri ci riesca”.

Sulla battuta si inserisce Fabrizio Biasin, che spiega però come a suo parere la Juventus non riuscirà mai a raggiungere il gioco proposto dal Napoli di Sarri, che già al Chelsea, un anno fa, aveva modificato la sua proposta calcistica.

“ALTRO CHE AJAX”. Parole, quelle di Auriemma e Biasin, che fanno scattare Massimo Zampini. “Sentire questa cosa detta da Auriemma su Bonucci fa sorridere – esordisce il giornalista di fede bianconera – perché anche Guardiola ha detto che Bonucci è il difensore che sa impostare di più il gioco. Poi quando si dice che non vedremo più il Napoli di Sarri, sembra che si parli dell’Ajax di Crujff: con tutto l’amore per la verità, il Napoli di Sarri ha fatto vedere tante belle partite, ma non ha vinto neanche un trofeo, neanche la Coppa Italia…”.

L’intervento di Zampini fa scattare Auriemma: “Ti ricordo che due anni fa contro quel Napoli la Juventus non fece neanche un tiro in porta”.

E Zampini ancora: “E all’andata la Juve vinse al San Paolo con Higuain che giocava senza una mano. A me sinceramente il bel gioco, giocare una grande partita, sono cose che interessano zero”.

“Perché tu vuoi solo vincere – la chiosa di Auriemma – ma se non vinci non ti vedremo più in tv”.

SPORTEVAI | 23-09-2019 10:27