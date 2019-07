Inter-Juve tra le polemiche: due gli argomenti scottanti

Il successo ai rigori della Juventus sull’Inter nel match dell’International Champions Cup è stato vissuto praticamente in tempo reale sui social network dai tifosi di ambo le squadre. Tanti i temi discussi, a cominciare dall’autogol all’esordio da titolare in bianconero di Matthijs De Ligt, l’acquisto più importante del mercato juventino. “Mi sta piacendo molto De Ligt oggi, l’autogol è un episodio sfortunato, ma in un paio di 1vs1 con Perisic li ha affrontati molto bene”, ha commentato l’opinionista juventino Massimo Zampini a Tutti Convocati, scatenando le reazioni dei tifosi e anche di qualche collega, come Tancredi Palmeri: “De Ligt è il miglior difensore del decennio a venire – ha scritto il giornalista -. Detto ciò, oggi non è piaciuto nemmeno alla sua fidanzata e a sua madre”.

CRITICHE A SARRI. “Zampini stiamo giocando contro il nulla ed il nulla ci sta facendo impazzire… siamo sportivi… Conte batte Sarri 3-0 e silenzio”, scrive Romario, tifoso bianconero, introducendo un altro tema caldo sul web: già al termine del primo tempo, infatti, sono partiti i processi al nuovo allenatore della Juve da parte dei tifosi. “Era proprio necessario andare a prendere Sarri?”, si chiede Raffaele su una delle pagine Facebook più frequentate dagli juventini. “Cominciamo bene! – aggiunge Massimo – Sarri ricordati che alla Juventus conta solo vincere specie contro i prescritti anche se solo in amichevole!”. “Mah… ci facevano schifo gli scudetti vinti con gli 1-0? Speriamo sia solo una questione di tempo”, scrive Elena, ma tra gli juventini c’è anche chi difende Sarri, come Giampiero: “Ma veramente criticate la Juve e Sarri per un amichevole estiva? Ma per fortuna che la squadra non è in forma adesso! Lo deve essere nel rush finale”.

GOL DA ANNULLARE. In casa Inter, invece, c’è soddisfazione per la prestazione della squadra, ma non manca chi è già pronto a far polemica: nel mirino di molti nerazzurri c’è l’1-1 su punizione di Cristiano Ronaldo. “Per la nuova regola sulla barriera l’attaccante deve stare a un metro di distanza dalla medesima. Controllate! Il gol era da annullare” spiega Sergio, mentre Mirella rispolvera un grande classico anti-Juve: “Come al solito hanno rubato”. In generale, la prestazione del team di Conte ha convinto i nerazzurri. “Il risultato di queste partite non conta nulla – scrive Carlos -, l’importante è vedere che ci sono miglioramenti e tanta voglia di correre, senza dimenticare che la squadra è ancora incompleta. Stiamo sereni e fiduciosi”. E a proposito di fiducia, Armando aggiunge: “Date a Conte gli attaccanti che chiede e da quel che si è visto e quest’anno ci divertiremo”.

