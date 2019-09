Sarri: "Giocare alle 15 o alle 20.45 fa la differenza"

Al termine della gara contro la Fiorentina, Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport: "Abbiamo sprecato tutte le sostituzioni per infortunio, nel momento decisivo avere tre cambi con giocatori freschi avrebbe inciso molto. Avevamo cinque giocatori in Coppa America e otto in infermeria. Su venticinque giocatori, tredici hanno fatto un percorso nettamente diverso dagli altri. Chiaro che abbiamo situazioni in divenire, tra chi è più avanti e chi meno. In più avevamo anche quattro o cinque giocatori con lunghi periodi di inattività alle spalle".

Sugli infortunati: "Douglas sembra un infortunio di entità leggermente superiore, Pjanic ha preso una botta su un muscolo in settimana, potrebbe essere un problema minore".

"Giocare oggi a ritmi più alti a Firenze era difficile. Ci manca un pizzico di brillantezza in questo momento, più che di quantità. Certo, in questo periodo della stagione giocare alle 15 o alle 20,45 fa tutta la differenza" ha concluso il tecnico bianconero.

SPORTAL.IT | 14-09-2019 17:47