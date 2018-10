Sarri ha deciso: via Morata, vuole Icardi o Cutrone

Arriva proprio alla vigilia del derby milanese una bomba di mercato dall’Inghilterra. La lancia il Sun che assicura che il Chelsea è pronto a fare offerte pesanti per avere a gennaio un nuovo bomber e in cima alla lista c’è un interista e subito dopo un milanista. Sarri non sarebbe soddisfatto di Morata, sperava di riuscire a trasformare anche lui in un attaccante da 20 gol a stagione, come era riuscito a fare con Mertens dopo aver avuto Higuain, ma si sarebbe arreso.

BYE BYE MORATA – L’ex Juve non riscuote più la fiducia della dirigenza e del settore tecnico e già a gennaio verrà messo sul mercato. Bocciati Dzeko (32 anni) e Benzema (30 anni) che pure in passato sono stati seguiti, perchè non considerati più investimenti a lungo termine e scartata anche l’ipotesi Lewandowski (che difficilmente lascerà il Bayern ma che costa anche tantissimo a fronte della sua età non più verdissima, 30 anni), i Blues si stanno orientando verso la serie A. Decisivo ovviamente il parere di Sarri. L’ex allenatore del Napoli avrebbe voluto già in estate Higuain (il Pipita ha confessato che però era solo il tecnico a volerlo a Londra, e non i dirigenti) ma gli è stato detto di no. Adesso rilancia e chiede Icardi. Maurito non ha ancora rinnovato con l’Inter, nonostante arrivino segnali sempre più incoraggianti, e sta vivendo un momento felice in nerazzurro con la squadra che sta crescendo in campionato ed è a punteggio pieno in Champions ma il Chelsea intende provarci. E da subito.

LE MAXI-OFFERTE – Pronta un’offerta da 100 milioni di euro, con ingaggio al giocatore vicino ai 9 milioni netti all’anno. Non sarà facile strapparlo all’Inter, questo lo sa anche Sarri che ha indicato anche il nome di riserva. Decisamente più accessibile. Si tratta di Cutrone, che al Milan fa panchina (Gattuso non vuol cambiare assetto tattico per inserirlo fisso assieme a Higuain) e che potrebbe essere allettato all’idea di giocare titolare in un club così prestigioso. I blues hanno pronta un’offerta di oltre 30 milioni di euro per portarlo a Londra già a gennaio e sono pronti a raddoppiare l’ingaggio del baby-bomber. E Morata? Per lui l’ipotesi di tornare in Italia, l’unico campionato dove finora ha reso al meglio, è sempre più concreta. Piaceva ad Ancelotti, piace ad Allegri (ma alla Juve avrebbe comunque poco spazio) ma è chiaro che potrebbe rientrare anche nei piani dell’Inter se davvero Icardi dovesse andar via.

SPORTEVAI | 19-10-2018 10:08