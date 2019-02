Sarri in crisi torna in serie A: contatti con un club

Maurizio Sarri al centro della bufera dopo la pesante sconfitta subita contro il Bournemouth nel turno infrasettimanale di Premier League. Il tecnico del Chelsea è finito sotto il fuoco di tabloid, dei tifosi e degli stessi giocatori dei Blues, che sembrano non seguirlo più.

I giornali parlano di rapporto ormai logoro: il Daily Mirror racconta che l'ex allenatore del Napoli sarebbe ormai sfiduciato e preoccupato dal fatto che molti nello spogliatoio non lo seguano nel processo di apprendimento del suo sistema di gioco. Oltre alle difficoltà in campo, Sarri sarebbe entrato in contrasto anche con la dirigenza del Chelsea: il fedelissimo Jorginho, pagato a peso d'oro, non sta rendendo come ci si aspettava e l'ultimo suo acquisto, Higuain, non sembra essere in condizione.

Aumentano così le indiscrezioni di un ritorno anticipato in Italia: Sarri potrebbe diventare il sogno estivo della Roma, che a fine stagione saluterà Eusebio Di Francesco, ormai scaricato dalla proprietà dopo la rovinosa sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina.

In caso la situazione in casa giallorossa precipiti, la dirigenza romanista potrebbe affidarsi a un traghettatore (si fa il nome di Christian Panucci, attuale commissario tecnico dell'Albania) fino al termine della stagione, per poi affidarsi a Sarri. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Un primo sondaggio sarebbe già avvenuto presso l'entourage dell'allenatore.

Si è raffreddata invece la pista per il portoghese Paulo Sousa, che vorrebbe nel contratto una clausola che farebbe scattare il rinnovo in caso di quarto posto, mentre la Roma preferirebbe tenere le mani libere in estate per puntare su un tecnico di più alto profilo.

