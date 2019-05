Sarri in trionfo, il Chelsea conquista l'Europa League

In una stagione, non la prima negli ultimi tempi, avara di soddisfazioni per il calcio italiano nelle Coppe Europee, a salvare l’onore tricolore è Maurizio Sarri, che porta in trionfo il suo Chelsea nella finale di Europa League giocata a Baku contro l’Arsenal.

Il primo dei due derby inglesi con cui si concluderà la stagione dei club, in attesa della finale di Champions in programma al “Wanda Metropolitano” di Madrid tra il Liverpool e il Tottenham, si decide nel secondo tempo e regala ai Blues la seconda Europa League della propria storia, sei anni dopo quella conquistata curiosamente da un altro ex allenatore del Napoli, Rafa Benitez.

Per Sarri, al centro del mercato allenatori, si tratta della prima vittoria in carriera a livello internazionale, alla prima finale disputata. Una soddisfazione che completa l’ottima annata del tecnico di origini toscane, ma napoletano di nascita, che ha riportato il Chelsea in Champions League chiudendo la Premier al terzo posto e che ha conquistato anche la finale di Coppa di Lega persa ai rigori contro il Manchester City. Delusione invece per l’Arsenal che fallisce il ritorno in Champions League, messo in palio per la vincitrice della manifestazione, dopo aver chiuso il campionato al quinto posto.

Partita tattica nel primo tempo, ma con superiorità del Chelsea in quanto a occasioni create, con Emerson Palmieri e Giroud, esplosiva nel secondo tempo. Proprio il francese, grande ex della serata, la sblocca al 5’ di testa su cross dello stesso Emerson, poi dieci minuti dopo raddoppia Pedro con un gran tiro al volo al termine di un’azione spettacoalre rifinita da Hazard. A questo punto sale in cattedra proprio il belga che al 20’ trasforma il rigore del 3-0 concesso per un fallo su Giroud. Vano il tentativo dell’Arsenal di tornare in partita con il gran gol dalla distanza di Iwobi al 25′, perché tre minuti dopo Hazard dà alla serata i contorni del trionfo superando ancora una volta l’altro ex Cech, all’ultima partita della carriera.

SPORTAL.IT | 29-05-2019 22:58