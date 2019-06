Sarri-Juve fa scatenare il web, tra delusi, furiosi e tradìti

In pochi minuti è diventato topic-trend su twitter. #WelcomeSarri sta spopolando sui social ma l’espressione viene usata più per commentare con ironia e rabbia la scelta della Juventus che per dare veramente il benvenuto al nuovo tecnico bianconero. Il tam-tam dei media, divisi tra coloro che asserivano che Sarri fosse solo un depistaggio per arrivare a Guardiola e quelli che non avevano mai avuto dubbi sulla prima scelta di Agnelli. La sorpresa è arrivata di domenica, quando nessuno se lo aspettava, chiudendo una telenovela che rischiava di diventare stucchevole con quella filastrocca “domani l’ufficializzazione” che rimandava tutto di un giorno ogni volta.

LE REAZIONI – A scrivere sui social sono soprattutto i napoletani furiosi che danno del traditore a Sarri (si è sciolto anche il gruppo “Sarrismo e rivoluzione” mentre Sandro Ruotolo, che aveva sempre osannato il Comandante Sarri, si è dimesso dalla pagina sarrista) e gli juventini preoccupati. Una frangia di ottimisti c’è: “Io non abbandono. Ho tifato la Juve in B, ho tifato Marchesi, Del Neri, sono un tifoso e, come tifoso farò sempre il tifo per la mia squadra, a prescindere che mi piaccia o meno l’allenatore. In bocca al lupo e Buon lavoro Sarri” o anche: “Era il mio preferito? NO È il più bravo di tutti? NO È l’allenatore che avrei scelto? NO Quello che avrei immaginato? NO Che avrei sperato? NO È l’allenatore della Juventus? SÌ E allora basta questo. Benvenuto Sarri e Forza Juve, sempre”.

L’IRONIA – A prevalere sono i più delusi: ” Eh sia chiaro prima di sedere sulla panchina della Mia Juve faccia un accurato programma di educazione di come si ci comporta con una donna NOI NON SIAMO IL NAPOLI. Con questo vado ad ubriacarmi x dimenticare. Addio”. Spiccano anche tweet ironici: ” Vi svelo la mia prima scusa: è impossibile giocare con le divise di quest’anno, i calciatori da oltre 120 anni sono abituati alle strisce” o anche: ” Finalmente la squadra allenata da Maurizio Sarri giocherà in contemporanea con la Juventus“, oppure: “Si però anche Sarri, diceva che per avere i rigori bisognava avere la maglia a strisce e viene alla Juve quando le strisce non le abbiamo più?” ma anche quelli furiosi: ” Omofobo, sessista, misogino, fumatore incallito, va in panchina conciato peggio di me la domenica mattina Povera Juve” oppure: ” io non ho parole…stile Juve di qua, stile Juve di là e poi abbiamo come allenatore un omofobo, maschilista e maleducato in generale” e infine: ” Qualcuno ha sbagliato e io spero che quella testa salti (in senso metaforico ovviamente e non fisico). La questione allenatore della juventus è stata gestita come dei principianti”.

SPORTEVAI | 16-06-2019 16:36