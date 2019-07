Sarri: "Juve-Inter non è una partita come le altre"

Mancano circa ventiquattr'ore alla sfida di International Champions Cup tra Juventus e Inter a Nanchino, ma già in conferenza stampa Maurizio Sarri carica i bianconeri: "Juve-Inter non è una partita come le altre. Si affronteranno due squadre che non potranno esprimersi al meglio, sia per la condizione fisica sia per le condizioni meteo, ma noi cercheremo di dare continuità a quanto fatto a inizio secondo tempo contro il Tottenham".

La conferenza stampa prepartita è stata anche un'occasione per anticipare alcuni dei temi tattici non solo dell'amichevole interra asiatica, ma anche per la stagione che sta per iniziare, soprattutto per quanto riguarda la posizione in campo di Cristiano Ronaldo: "Lo utilizzeremo principalmente come attaccante di sinistra – ha detto Sarri – sapendo che ama accentrarsi. Ma è importante che sia libero fare la differenza".

"Ai giocatori chiedo molto durante l'allenamento – ha proseguito il tecnico toscano -. Mi piace vedere una squadra capace di riprodurre i ritmi partita anche durante le sedute".

Ultime battute sul ruolo del portiere nei suoi schemi, oltre che su Dybala e Buffon: "Giocando con la linea più alta cambia anche il ruolo del portiere, deve aiutare la squadra con i palloni in profondità. Dybala potrebbe fare facilmente il 'falso nueve', ma potremmo anche trovare soluzioni diverse, e potrebbe giocare come trequartista di raccordo, alle spalle di due attaccanti. Sono contento che Buffon sia tornato, da due anni a questa parte ho un grande rapporto con lui. Ora è di nuovo alla Juve e per me è stato un grande acquisto”.

SPORTAL.IT | 23-07-2019 13:59