Sarri-Juve: obiettivi in comune

Da rivali ad alleati. Certo, è un'estremizzazione, ma mai come in questo momento Maurizio Sarri e la Juventus sembrano avere un obiettivo in comune. Anzi, due.

Il nuovo allenatore del Chelsea vorrebbe portare a Londra sia Gonzalo Higuain che Daniele Rugani. Il primo, con il tecnico toscano, ha fatto sfracelli al Napoli. Il secondo è stato cresciuto da Sarri all'Empoli prima di trasferirsi a Torino.

Per il pacchetto completo gli inglesi sono pronti a mettere sul piatto 100 milioni, una cifra consistente. I piemontesi, però, vogliono pensarci bene: soltanto per il cartellino dell'argentino, due anni fa, ne hanno spesi 94.

SPORTAL.IT | 17-07-2018 07:50