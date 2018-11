Sarri: "Juventus battibile"

Maurizio Sarri in un'intervista alla Gazzetta dello Sport parla anche del campionato italiano. Per il tecnico del Chelsea lo scudetto della Juventus non è scontato: "Questa Juventus ha una priorità: la Champions. Alla fine, potrebbe rivelarsi un piccolo vantaggio per la concorrenza".

Il tecnico toscano, dopo aver ringraziato De Laurentiis, fa un primo bilancio dei mesi in Inghilterra: "I risultati e anche la qualità del nostro calcio segnano l’indice positivo. Diciotto partite senza sconfitte, in una realtà competitiva come questa, dimostrano che abbiamo intrapreso la strada giusta. Sono ancora più contento perché si gioca tantissimo e la possibilità di incidere in profondità è più complessa. Il ritmo è serratissimo. È ovvio che in queste situazioni le partite sottraggono lavoro sul campo. Non posso però dire che non lo sapessi, ero consapevole di questo carico di impegni e sto cercando una mediazione tra allenamenti e gare".

SPORTAL.IT | 19-11-2018 10:40