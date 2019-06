Sarri-Juventus, fumata bianca in arrivo

Si va verso la fumata bianca per l’approdo di Maurizio Sarri alla Juventus. Con il Chelsea ormai è finita e in Inghilterra danno imminente l’annuncio da parte dei bianconeri: in tal senso si è sbilanciata anche la BBC.

Lo scoglio del club londinese è stato superato trovando una contropartita: nelle casse del Chelsea la Juventus verserà 4 milioni di euro, una sorta di indennizzo per l’addio anticipato all’ex timoniere del Napoli.

L'edizione di venerdì della Gazzetta dello Sport ha intanto fatto il punto su quello che dovrebbe essere lo staff di Maurizio Sarri. Quattro o cinque uomini di fiducia, tra cui Giovanni Martusciello, che è ancora legato all'Inter.

“Per noi italiani il richiamo di casa è forte. Senti che manca qualcosa. È stato un anno pesante. Comincio a sentire il peso degli amici lontani, dei genitori anziani che vedo di rado. Ma alla mia età faccio solo scelte professionali. Non potrò allenare 20 anni. È l’anagrafe a dirlo. È roba faticosa, la panchina. Quando torno a casa in Toscana mi sento un estraneo. Negli ultimi anni ci avrò dormito trenta notti” aveva raccontato Sarri a Vanity Fair.

Poi aveva commentato la stizza di diversi tifosi del Napoli, furiosi per la sua scelta: “I napoletani conoscono l’amore che provo per loro, ho scelto l’estero l’anno scorso per non andare in una squadra italiana. La professione può portare ad altri percorsi, non cambierà il rapporto. Fedeltà è dare il 110% nel momento in cui ci sei. Che vuol dire essere fedele? E se un giorno la società ti manda via? Che fai: resti fedele a una moglie da cui hai divorziato? L’ultima bandiera è stata Totti, in futuro ne avremo zero”.

SPORTAL.IT | 14-06-2019 12:01