Sarri-Juventus: l'allenatore non smentisce

I tifosi del Napoli gli hanno chiesto di non andare alla Juventus e Maurizio Sarri ha detto la sua sul tema subito dopo avere vinto l'Europa League con il Chelsea.

Al termine della partita contro l'Arsenal il tecnico ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport': “Abbiamo conquistato la Champions League attraverso la Premier, cosa non semplice perché il campionato è competitivo. Abbiamo perso ai rigori contro il City la finale di Coppa di Lega eliminando il Tottenham, in Europa League abbiamo vinto praticamente tutte le partite e segnato tanto. Da stasera la nostra stagione non è più buona, ma straordinaria. Non era facile ambientarsi così velocemente in un campionato nuovo. Da metà stagione è cresciuto il feeling con i giocatori. Sta diventando una squadra mia”.

Sarri ha poi parlato dell’addio di Hazard, annunciato dallo stesso giocatore: “Mi spiace che parta Hazard che è un giocatore straordinario con ancora margini di miglioramento. Per noi è una perdita umana e tecnica”

Poi, inevitabile, la domanda sulle voci che lo accostano alla Juventus. Sarri parte piano, poi si rivolge direttamente ai tifosi del Napoli: “Il mio futuro? Adesso festeggiamo da domani tireremo le somme in base a ciò che la società chiederà a me e a ciò che io chiederò alla società. Non dovrebbero esserci problemi, ma in ogni società bisogna confrontarsi a fine stagione. Mi hanno dato per certo alla Roma, al Milan e alla Juventus, finché lo leggo sui giornali non fa gran effetto. I tifosi del Napoli non vogliono che vada alla Juve? I napoletani sanno l’amore che provo per loro, l’anno scorso ho scelto l’estero per non andare direttamente in una squadra italiana, poi la professione fa fare scelte particolari, ma l’affetto resta comunque”.

In precedenza i giocatori del Chelsea si erano schierati compatti a favore della permanenza dell’allenatore. “Sarri è un grande tecnico e merita di restare” avevano detto in coro David Luiz e Pedro.

SPORTAL.IT | 30-05-2019 00:21