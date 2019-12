"Sarri, la Juve non ti ha rispettato. E ora ti massacrano"

Il primo scivolone stagionale è arrivato solo a dicembre, eppure per Maurizio Sarri sono già scattati processi e condanne. La Juventus è seconda in campionato a due lunghezze dall‘Inter e, proprio mentre autorevoli commentatori storcono il naso, in difesa del tecnico della Juventus si schiera Fabrizio Biasin. Il giornalista di Libero, dichiaratamente di fede nerazzurra, spiega perché la critica e gran parte dello stesso tifo bianconero sono ingiusti con Sarri.

Massacro – “È partito il massacro del tecnico chiamato Sarri Maurizio“, scrive Biasin. “Lo attaccano in molti. Due settimane fa lo amavano (‘è pragmatico, bada al giuoco ma ancor più ai risultati!’), ora no, ‘meglio Allegri!’ (detestato a sua volta fino a giugno scorso). Insomma, siamo alle solite”.

Le responsabilità – Ma quante responsabilità ha Sarri se la Juve è “solo” al secondo posto? “Pochissime. Anzi, noialtri ci aspettavamo che l’ex Chelsea, a Torino, potesse avere ben più problemi”, ammette Biasin. “Gli hanno costruito una squadra fortissima, ma ci sono riusciti ‘a loro insaputa’ e senza rispettare le sue esigenze tecnico-tattiche”.

Forza d’inerzia – Insomma, le stilettate andrebbero girate a Paratici e alla dirigenza che ha costruito una Juve inadatta ai dettami del tecnico tosco-partenopeo. “La Juve – lo ripetiamo – è fortissima, ma lo è ‘per inerzia’. La scorsa estate i responsabili del mercato hanno commesso troppi errori: volevano un certo tipo di attacco, ne hanno messo insieme un altro; volevano liberarsi di almeno un paio di ingaggi pesanti (Emre Can e Mandzukic, ma anche Dybala e Higuain) e non ci sono riusciti; hanno puntato su nomi da copertina (Rabiot, Ramsey) ma senza ragionare sulla loro collocazione (Sarri sognava il 4-3-3, attualmente impraticabile)”.

Il gruppo – Se la Juve è incollata al vertice, insomma, è solo per merito di “un gruppo che funziona ugualmente perché composto da grandi giocatori, capaci di raggiungere tutti gli obiettivi stagionali… nonostante gli errori dei dirigenti. Per intenderci: non puoi pretendere il ‘sarrismo’ se non hai costruito la tua rosa dando retta… a Sarri“.

Le reazioni – “Ma come si fa a difendere l’indifendibile? Ci avevano promesso gol e spettacolo, sono arrivati 26 gol in 15 gare, il gioco non c’è e siamo secondi in classifica: ma scherziamo?”, si chiede Ruggero parlando a nome di una fetta consistente di tifosi bianconeri. Mentre altri sottolineano: “Diamo tempo a Sarri di costruire la sua Juve. Non è che gli interpreti siano molto funzionali alle sue teorie”.

SPORTEVAI | 10-12-2019 10:33