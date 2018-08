Sarri libera Bakayoko

Il mercato del Chelsea è cominciato tardi, ma alla fine ha soddisfatto Maurizio Sarri. Alla vigilia del debutto in Premier contro l’Huddersfield, il tecnico dei 'Blues' sembra aver già scacciato via le preoccupazioni seguite al ko nel Community Shield contro il Manchester City, complici l'arrivo di Kovacic e del portiere Kepa e la conferma di Hazard:

"Kepa è giovanissimo, spero possa migliorare in fretta anche se oggi non è Courtois. Sono felice anche per l'arrivo di Kovacic, che ha le caratteristiche giuste per noi. È molto tecnico, può giocare fra le linee, potrà essere molto importante per noi. Hazard? Gli ho parlato tre o quattro volte in tutto, ma penso sia contento di essere qui”.

Anzi, la rosa è fin troppo abbondante, così, con il mercato in uscita aperto fino al 31 agosto, più di un addio sarà possibile. Sarri apre a quello di Tiémoué Bakayoko, obiettivo sensibile del Milan: “Preferisco avere 23-24 giocatori a cui aggiungere tre o quattro giovani. Qualcuno dovrà andare via in prestito, ma non so chi. Bakayoko? È possibile, ma non so ancora dove andrà".

SPORTAL.IT | 10-08-2018 16:10