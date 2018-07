Sarri-Napoli: non è finita!

Maurizio Sarri, il nuovo allenatore del Chelsea, è tornato a parlare.

"Innanzitutto devo dire grazie alla gente di Napoli perché mi ha aiutato in ogni modo in questi tre anni – ha tenuto a sottolineare -. La amo molto, la amerò per sempre. Sono stato fortunato a trovare dei giocatori adatti al mio stile di gioco ed in particolare ho voluto con me Jorginho che non è forte fisicamente ma ha una velocità di pensiero incredibile oltre ad un grande talento tecnico" ha detto intervenendo ai microfoni di Chelsea Tv.

"Allenavo in serie B cinque anni fa, ora sono in uno dei club più importanti d'Europa in uno dei club più importanti d'Europa. Sarà eccitante giocare contro alcuni dei migliori allenatori in circolazione come Guardiola, Mourinho, Pochettino, Klopp. Il Chelsea è una grande squadra. Il problema è che in Inghilterra ci sono altri 4-5 grandi squadre. Proverò a importare il mio stile e spero che i tifosi mi sosterranno in qualsiasi momento. Allenare il Chelsea e giocare a Stamford Bridge è un sogno, proverò a vincere qualcosa".

"Con Sarri ci siamo lasciati normalmente – ha invece detto al Corriere dello Sport Marek Hamsik -". Non ci siamo sentiti ma è stato carino: il primo giorno del ritiro mi ha mandato un messaggio come capitano del Napoli, e mi ha chiesto di diffonderlo anche ai compagni di squadra, in cui ci faceva gli auguri per il futuro".

"Ringraziamo Maurizio Sarri per il lavoro svolto negli ultimi 3 anni. Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del Napoli confermandoli come top player e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo. Auguriamo a Maurizio di trovare, ovunque lui andrà, quel calore, stima e considerazione che tutti noi e la dea Partenope non gli hanno mai negato. In bocca al lupo Maurizio" il messaggio del Napoli al momento dell’annuncio da parte del Chelsea.

SPORTAL.IT | 16-07-2018 16:50