Sarri nel mirino: bufera social tra i tifosi della Juve

Il “sarrismo” non sembra aver attecchito. Maurizio Sarri continua a far discutere i tifosi della Juventus, nonostante i due mesi e oltre senza calcio. Il tecnico bianconero rimane argomento di dibattito, e ora che a parlare non è il rettangolo di gioco ci sono gli intrighi di mercato.

Come al solito a precedere tutti sono i social, basta una notizia anche appena sussurrata per creare un vespaio di polemiche, soprattutto quando c’è di mezzo la rivalità tra bianconeri e Inter, e se le voci di mercato riguardano Antonio Conte e Maurizio Sarri, si alza davvero un polverone.

Meglio Conte o Sarri

A scatenare le polemiche stavolta non sono le dichiarazioni dei protagonisti ma delle semplici voci di mercato. Se un giocatore viene chiamato da Conte e da Sarri, alla fine chi preferisce? Basta un semplice tweet per scatenare una battaglia social tra interisti e juventini, ma anche in seno alla stessa tifoserie bianconera. “Quando un giocatore forte viene chiamato da Sarri e da Conte, il giocatore forte non ha dubbi. Va da Conte”.

Il nodo centrocampo

E gran parte della partita si gioca anche sulle future scelte della Juventus in chiave mercato. Con Pjanic sul piede di partenza non è un segreto che il tecnico toscano vorrebbe al suo posto Jorginho, suo pupillo ai tempi del Napoli, e nelle ultime ore è avanzata forte anche la candidatura di Pedro. Una scelta che però fa storcere il naso a molti tifosi della Juventus: “Ogni allenatore ha un suo pupillo che spesso si porta dietro – sostiene Enzo – detto questo credo che sia Sarri a doversi adattarsi agli standard della Juve e non il club ad abbassare il livello per facilitare il lavoro dell’allenatore”.

Ma ci sono anche tifosi che sostengono a spada tratta l’allenatore: “Siamo in corsa per tutti gli obiettivi – scrive Chris – per me le idee di Sarri hanno un buon potenziale. Certo abbiamo visto poche volte la squadra esprimere questo potenziale, ma quando lo ha fatto, ci ha fatto divertire. Avanti con Sarri”.

SPORTEVAI | 01-06-2020 08:24