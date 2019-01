Sarri: "Non capisco i nostri blackout"

Altro tonfo del Chelsea, spazzato via dal Bournemouth. Sarri, nel post match, è decisamente avvilito: "Questa squadra a volte ha delle reazioni che non riesco a decifrare. Era inevitabile che ci fossero delle difficoltà, ma quello che non riesco a capire è perché abbiamo questi blackout", le sue parole a Sky Sport.

Il tecnico del Chelsea, in finale di Carabao Cup, parla anche di Higuain, apparso impalpabile contro il Bournemouth: "Ha grossi margini di miglioramento, ora non lo vedo particolarmente in condizione. Magari anche per il calciomercato e i problemi alla schiena che ha avuto nell'ultimo mese. può crescere molto nelle prossime settimane e la squadra deve utilizzare il suo aiuto in un'altra maniera".

SPORTAL.IT | 31-01-2019 07:35