Sarri non chiude la porta alla Juventus

Le quotazioni di Maurizio Sarri come prossimo allenatore della Juventus continuano a crescere ma, durante il Media Day del Chelsea, il tecnico toscano ha voluto tener alta la concentrazione sulla sfida di Europa League contro l'Arsenal: "Il mio futuro? E' mercoledì. Devo pensare soltanto alla finale".

L'ex allenatore del Napoli però ha poi ammesso: "Mi fa piacere sapere che ci siano club italiani interessati a me. Lo sapete comunque, adoro la Premier, è un campionato bellissimo. Io sono felice di rimanere qui al Chelsea, uno dei club più importanti della Premier, ma dobbiamo sicuramente discutere della situazione. Ma è normale, succede sempre a fine stagione, in tutti i club, voglio capire se sono soddisfatti di me".

Da quando è arrivato in Inghilterra Sarri non è ancora riuscito a imporre il suo stile di gioco: "Il mio calcio meglio in Italia? Non riesco a capire perché. Negli ultimi due anni il Manchester City ha vinto tutto e il loro gioco è simile a quello che ho in mente io. Penso quindi che possiamo giocare il mio tipo di calcio anche in Inghilterra".

"Penso che il Chelsea abbia fatto una buona stagione superando diversi problemi durante l'anno. Abbiamo perso molto male solo due o tre partite, ma abbiamo concluso con un terzo posto e una finale di League Cup, ora abbiamo l'opportunità di giocarci l'Europa League e trasformare una buona stagione in un'annata meravigliosa".

A confermare il forte interesse della Juventus per il toscano è stata la Gazzetta dello Sport, che parla di un contatto telefonico tra il presidente Andrea Agnelli e l'ex allenatore del Napoli. I contatti ufficiali avverranno solo alla fine della stagione, ma sembra certo il suo addio ai Blues a giugno: Abramovich ha già contattato Frank Lampard come suo successore.

Oltre a Sarri è rimbalzato nella tarda serata di martedì dalla Spagna il nome di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City. L'ex allenatore del Barcellona è in Italia per alcuni impegni promozionali extracalcistici, e secondo la stampa iberica avrebbe incontrato a Milano, a Palazzo Parigi, quartier generale della Juve nel capoluogo lombardo, il direttore sportivo dei campioni d'Italia Fabio Paratici.

SPORTAL.IT | 22-05-2019 15:24