Sarri: "Non ho ancora visto giocare l'Inter"

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri analizza così la vittoria contro la Spal: "C'è stata qualche difficoltà a trovare il giusto ritmo, loro si chiudevano bene. Poi abbiamo fatto bene nella ripresa creando molto e concedendo poco. Sono contento di Matuidi in quel ruolo inedito".

"Nella prima parte di partita abbiamo avuto difficoltà a prendere i loro difensori, era difficile riconquistare la palla, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Nella prima mezz’ora la palla viaggiava lentamente. Pjanic a fine partita gli ho detto che mancavano venti tocchi, sta crescendo molto, il tiro ce l’ha per natura".

Ora ci sono il Bayer Leverkusen e il big match contro l'Inter: "Sinceramente non lo so, non li ho visti, stiamo giocando spesso e ci concentriamo sulle squadre da affrontare. Stasera guardo il Leverkusen. Leggo che l'Inter sta facendo benissimo, non avevo dubbi, il campionato sarà più difficile e combattuto".

SPORTAL.IT | 28-09-2019 19:12